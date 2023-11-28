Под Нижним Тагилом опрокинулся междугородний автобус (ФОТО)

Сегодня в 7 часов утра на 114-м км трассы Екатеринбург – Серов под Нижним Тагилом опрокинулся пассажирский автобус.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, водитель автобуса «Голден Драгон», ехавший по маршруту № 506 Аэропорт Кольцово – Нижний Тагил, не справился с управлением. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции.

В районную больницу доставили двух пассажиров – 61-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. «Всего в салоне автобуса находилось 12 пассажиров и водитель. Данных о других пострадавших пока не поступало. Недалеко от этого ДТП с дороги съехал, не справившись с управлением, водитель грузовика «Мерседес». Эти аварии между собой не связаны. По итогам начавшейся проверки полиция Нижнего Тагила примет обоснованное процессуальное решение», – рассказал Горелых.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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