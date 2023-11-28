Католики в эти выходные начинают подготовку к Рождеству

У католиков в эти выходные начинается новый литургический год. Начало нового цикла богослужений совпадает с началом адвента (от лат. adventus – пришествие) – подготовки к Рождеству. Адвент должен включать в себя 4 воскресенья – три полные недели с добавлением от 1 до 6 дней в зависимости от того, на какой день недели приходится Рождество.

По традиции, с началом адвента в католических приходах ставится венок с четырьмя свечами, и каждое воскресенье зажигается одна свеча. Все свечи и одеяния служителей храмов во время адвента – фиолетового цвета – в знак воздержания перед праздником. Во время адвента верующие готовятся к духовному явлению Христа, вспоминают о предсказании пророков и Иоанна Крестителя о пришествии Спасителя.

Католическая церковь считает адвент временем всеобщего покаяния. Адвент не является постом в классическом понимании, в нем не предполагается какого-то строгого соблюдения правил. Окончание адвента наступит в ночь с 24 на 25 декабря, когда начнется первая рождественская месса. В это время все исповедующие католицизм, по традиции, соберутся на семейный праздничный ужин и преломят рождественский хлеб.

С ожиданием Рождества связан и так называемый календарь Адвента. Он появился на свет совсем недавно, в конце прошлого века. Его придумала немка фрау Ланг для своего сына, чтобы сделать ожидание Рождества более интересным.

Наиболее привычной формой календаря Адвента является коробочка с открывающимися окошечками, по числу дней адвента, содержащему сделанные из шоколада фигурки, которую теперь можно купить в каждом магазине под названием «новогодний набор».

Екатеринбург, Елена Васильева

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