ТЦ в центре Екатеринбурга снова радикально сменит концепцию – теперь он будет торговать мебелью

ТЦ в самом центре Екатеринбурга в очередной раз сменит название и концепцию. Речь идет о «Силе воли» на улице Толмачева. Скоро он перестанет торговать спортивной одеждой и начнет действовать как интерьерный центр. О реконцепции сообщила «Коммерсант-Урал» управляющая ТЦ Дарина Дорогова (также управляет центром Architector). По ее словам, ТЦ полностью изменит свое направление к марту 2024 года и будет переименован в интерьер-маркет «Уют-холл». Реконцепцией займется команда интерьерного центра Architector. ТЦ при этом продолжит работать. По словам г-жи Дороговой, концепция нового ТЦ будет отличаться от Architector – там будут продаваться предметы обстановки сегментов средней ценовой категории.

«Конечно же, концепция будет отличаться от Architector, это будет средний, средний плюс сегмент. Будет три этажа интерьерных салонов. Также будут такие места притяжения, как кофейня, коворкинги, и в перспективе планируются офисы под дизайн-студии»,– рассказала Дарина Дорогова.

В новой концепции от старой сохранятся скалодром и школа танцев на третьем этаже.

Напомним, торговый центр на Толмачева был введен в строй в 2008 году и раньше назывался girls-маркет «Гринго». После смены собственников ТЦ стал называться «Moda». Третьим названием ТЦ было и пока остается «Сила воли» – место для людей, ведущих активный образ жизни.

Екатеринбург, Елена Васильева

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