Сотрудника полиции Новой Ляли нашли мертвым в лесу

В лесу под Нижней Лялей обнаружено тело сотрудника местной полиции. По предварительным данным, мужчина заблудился и замерз.

«ЧП не было связано со служебной деятельностью. Офицер находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», – рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Верхотурский межрайонный следственный отдел областного СКР начал доследственную проверку. «Проведен осмотр места происшествия, тело умершего направлено на экспертизу, опрошен ряд очевидцев, по имеющимся данным – не криминал, предварительная причина смерти – переохлаждение», – сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга.

Новая Ляля, Елена Владимирова

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