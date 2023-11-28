Пиотровский: «Эрмитаж Урал» – не наш филиал»

В Екатеринбург на открытие Дней Эрмитажа приехал генеральный директор петербургского музея Михаил Пиотровский. Сегодня он принял участие в пресс-конференции, где рассказал о том, что связывает Эрмитаж и святую Екатерину, а также чему учатся петербургские специалисты на Урале.

«Мы рады тому, как развиваются наши связи с «Эрмитажем Урал». Наша особая, родовая связь останется навсегда. Тут хранились наши коллекции в Великую Отечественную войну – и память об этом жива. Кроме того, у вас прекрасный, образцовый мемориальный раздел. У нас скоро будет круглая дата прорыва блокады, и мы будем делать свою инсталляцию – и сюда, в Екатеринбург, присылаем коллег, потому что тут трогательный, но очень современный рассказ о войне», – сказал Пиотровский.

Он также подчеркнул, что «Эрмитаж Урал» – не филиал петербургского музея. «Это не филиал, это спутник. Это самостоятельное учреждение, которое, конечно, советуется с нами, но всегда последнее слово за ним, оно само определяет свое лицо», – подчеркнул он.

Пиотровский также рассказал, что связывает Эрмитаж с Екатеринбургом – это святая Екатерина. «Она наша святая покровительница. С ее именем многое для нас связано, так что у нас есть много разных оснований для дальнейшей совместной работы с Фондом святой Екатерины», – сказал Пиотровский директору Фонда святой Екатерины Александру Андрееву.

Напомним, Фонд оказывал помощь в открытии Дней Эрмитажа на Урале, которые приурочены и к 300-летию Екатеринбурга, и ко дню святой Екатерины, покровительницы города. «Мы как фонд видим свою задачу в том, чтобы все желающие могли узнать больше об истории своего города и своей страны, в том числе посетить открывшуюся выставку. Благодарю Михаила Борисовича и выражаю надежду, что мы в начале большого пути дружбы между Эрмитажем и Фондом», – добавил Андреев.

Напомним, в рамках Дней Эрмитажа в Екатеринбурге проходят сразу три выставки «Екатерина I – наследница дел Петра Великого», «Каспар Давид Фридрих. Исполиновы горы» и «Художники уральских заводов».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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