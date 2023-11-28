Из-за теплой погоды большинство горнолыжных комплексов открыли только малые трассы

В Свердловской области большинство горнолыжных комплексов формально открыли сезон, но покататься можно только на малых трассах, большие еще закрыты из-за плюсовых температур. Цены в этом году на некоторых горах выросли.

На «Уктусе» на сегодняшний день работают учебная, новая и объездная (без подъемника) трассы. Прокат горнолыжного комплекта в этом году стоит 890 рублей за весь день в будни, и от 790 рублей за два часа в выходные, разовый подъем – 90-120 рублей.

На «Пильной» открыты малая трасса и спуск для тюбингов. Комплект инвентаря стоит 700 рублей, подъемник – 120 рублей.

На «Горе Белой» работает только учебная трасса, в выходные планируют запустить туристическую, если позволит погода. Прокат горнолыжного оборудования – от 800 рублей за день, подъемник стоит от 60 до 150 рублей, в зависимости от дня и трассы.

На «Ежовой» работают трассы и подъемники «Бэби» и «Андрей». Любители покататься в этом году возмущены ценами на этой горе. Один подъем в выходные стоит 350 рублей (в будни – 190 рублей), что намного выше, чем на других горнолыжных комплексах. Прокат инвентаря в будни – 890 рублей, по выходным – почасовой: 790 рублей за первые два часа, по 430 рублей – с третьего часа и далее.

«Гора Долгая» еще не работает, сейчас там снежат трамплины, поскольку в начале декабря пройдут соревнования по прыжкам на лыжах. Затем приступят к подготовке стадиона, и только потом – горнолыжной трассы. Также пока не работает «Волчиха», там ссылаются на теплую погоду.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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