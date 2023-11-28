На «Кинопробе» в Екатеринбурге покажут 118 короткометражек

На Международном фестивале «Кинопроба», который пройдет в уральской столице с 1 по 5 декабря, будут представлены 118 короткометражных фильмов из 600 заявленных. Об этом сообщил в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В Доме кино и Ельцин -центре покажут 48 игровых, 32 документальных и 38 анимационных картин продолжительностью не более 30 минут. Вход на все мероприятия «Кинопробы» будет свободный.

Фестиваль откроет фильм Павла Мирзоева «Блондинка», а на кинопоказ приедет практически вся съемочная группа.

Внеконкурсная программа в этом году включает в себя «юбилейный показ»: к 100-летию со дня рождения советского режиссера Леонида Гайдая зрители увидят один из его ранних фильмов «Жених с того света», а также картину сценариста и писателя Евгения Цымбала «Леонид Гайдай: от смешного – до великого».

Помимо кинопоказов, гостей фестиваля ожидают мастер-классы по анимационным и видеотехнологиям от режиссера Алексея Федорченко, оператора Алишера Хамидходжаева, сценариста Геннадия Островского, актера театра и кино Сергея Гамова. Также в рамках «Кинопробы» пройдут лаборатории для кинокритиков, сценаристов и образовательные проекты, посвященные истории и особенностям жанров синематографа.

Детская программа фестиваля будет организована в виде встречи с режиссером «Смешариков» Денисом Черновым и сценаристом Татьяной Беловой и показа программы «Открытая премьера», предоставленной Суздальским фестивалем анимационного кино.

30 ноября в 19:00 откроется традиционная выставка в Галерее Ельцин-центра, посвященная известному российскому актеру Сергею Дрейдену. Посетители увидят 22 картины артиста, который в 2016 г. представлял фильм открытия «Кинопробы» – «Дрейден-сюиту». Сам фильм будет показан в рамках внеконкурсной программы.

Церемония открытия фестиваля состоится в Доме кино 1 декабря в 19:00, церемония награждения – 5 декабря в Ельцин-центре в 19:00. На открытии «Кинопробы» пройдет концерт рок-группы «Курара», а закроет фестиваль блюз-рок коллектив Blues Bastards.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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