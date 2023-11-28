Попали в сетку. Екатеринбуржцы стали чаще пользоваться контейнерами для раздельного сбора мусора

Жители Екатеринбурга стали чаще пользоваться контейнерами для раздельного сбора отходов. Как рассказали «Новому Дню» в «Спецавтобазе», которая занимается установкой специальных баков, в 2023 году их стало примерно в два с половиной раза больше по сравнению с 2021-м. Больше всего их в Академическом. Там находится почти четверть всех контейнеров для раздельного сбора мусора, порядка тысячи штук. И, как говорят представители регоператора, восьмой район Екатеринбурга охотнее всего отправляет в специальные баки мусор, которому можно дать вторую жизнь. Это бумага, пластик, металлы и стекло.

Но и в других районах Екатеринбурга люди понемногу привыкают к рациональному отношению к отходам. Лучше всего «заходят» горожанам сетки для пластика. Например, по данным за этот год, в Верх-Исетском районе доля полезных отходов в них составляет 74%, в Железнодорожном и Октябрьском районах – 49% и 46% соответственно. «Не только дурной пример заразителен, но и хороший тоже. Люди видят, что в сетки для пластика соседи отправляют именно пластик, а не все подряд, и понимают, что, наверно, очистки от картошки туда выбрасывать не надо. Хотя есть, конечно, скептики, которые до сих пор сомневаются в том, что этот пластик действительно увозят на переработку», – отмечает ведущий специалист клиентского отдела управляющей компании Валентина Спешилова.

На «Спецавтобазе», в свою очередь, объясняют: из сеток и баков для раздельно собранного мусора все отходы забирает специальная машина. «Приезжает отдельный мусоровоз и увозит все на сортировочный комплекс «Широкореченский». Там отходы дополнительно разделяют на фракции, например, по видам пластика, прессуют в кипы – и уже потом отправляют на переработку», – объясняет начальник отдела эксплуатации «Спецавтобаза» Павел Хатько.

Всего в Екатеринбурге установлено больше 4 тысяч баков и сеток для раздельного сбора мусора. И в будущем их число вырастет.

Впрочем, даже самым инициативным екатеринбуржцам не всегда удается добиться того, чтобы в их дворе появились хотя бы сетки под пластик. Жительница ВИЗа Алена рассказала, что управляющая компания «Микрорайон Волгоградский» согласилась установить сетки (их «Спецавтобаза» передает обслуживающим организациям по договору безвозмездного пользования, УК лишь должна следить, чтобы сетки не сломали и не украли) и даже подала заявку регоператору, но когда заявку одобрили, УК неожиданно решила отказаться от затеи, сославшись, что емкость для пластика некуда ставить. «Приходится отвозить мусор в «Мегу», там есть контейнеры для раздельного сбора», – говорит екатеринбурженка.

Действительно, в Екатеринбурге, помимо контейнеров во дворах и мусорокамерах, есть и публичные площадки для сбора раздельно собранных отходов. Так, «Немузей мусора» принимает даже редкие отходы, например, тетрапак и кассовые чеки в стационарном пункте на Антона Валека, 12. Три уличные круглосуточные станции «Немузея» есть у входа в парк Маяковского (со стороны Базового переулка), у «Меги» и школы № 208 на Гражданской.

Контейнеры для раздельного сбора есть у проекта «Умная переработка». Их ставят, в основном, возле крупных жилых комплексов – «Мечта» (Куйбышева, 21, со стороны Сакко и Ванцетти), «Светлый» (между домами № 3 и № 5), «Огни Екатеринбурга» (Белинского, 108), «Клевер парк» (Ткачей, 13), «Татлин» (Готвальда, 24/4). Также один пункт есть у здания Управления дороги на Челюскинцев, 11.

Сдать отсортированные отходы можно в экофандоматах, которые есть на Шаумяна, 24, на Вокзальной, 22, в магазинах OBI на Халтурина и на Металлургов, и в «Ленте» на XXII Партсъезда и на Сахарова.

Важно, чтобы отходы были чистыми и сухими.

Екатеринбург, Елена Сычева

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