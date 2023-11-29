В Нижнесергинском районе пошел ледяной дождь

Управление ГИБДД Свердловской области сообщило об ухудшении погоды в некоторых территориях.

Так, на территории Нижнесергинского района начался сильный дождь с мокрым снегом. Автомобилистов призывают быть предельно осторожными и бдительными во время движения, контролировать управление транспортным средством.

В ближайшие часы осадки ожидаются и в Екатеринбурге. Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения о гололедице.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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