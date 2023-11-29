В Свердловской области открыли 43 предприятия «по запросу» горожан: как анализ big-data помогает создавать востребованный бизнес (ФОТО)

В рамках проекта комплексной поддержки Business-data в Свердловской области открыли 43 предприятия, которые будут востребованы у населения. Это стало возможно благодаря расчетам потенциального потребительского интереса на основе анализа big-data, проведенным еще до запуска бизнеса.

Проект комплексной поддержки Business-data реализуется в Свердловской области с 2019 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», при поддержке регионального министерства инвестиций и развития. Напомним, губернатор Евгений Куйвашев поручил решать все проблемы бизнеса как комплексно, так и в ручном режиме, что вполне отражается в концепции Business-data.

В проекте принимают участие семь городов: Новоуральск, Асбест, Каменск-Уральский, Первоуральск, Нижний Тагил, Богданович, Краснотурьинск. С использованием технологии высокоточного анализа больших данных СОФПП выполнил глубокую аналитику потребительского спроса в городах проекта. На основе этого были открыты 43 предприятия, необходимых населению: кафе, салоны красоты, магазины, центры развития для детей, пункты ветеринарных услуг и другие.

На этой неделе первый «Жизньмарт» появился и в Каменске-Уральском (а всего в городе 8 предприятий, открытых в рамках Business-data). Торговую точку открыл 33-летний Андрей Лоскутов, а СОФПП провел исследование спроса, консультационное и юридическое сопровождение на этапе планирования, финансирование покупки франшизы.

«Проект Business-data уникальный, – прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. – Он востребован в небольших городах. Суть в том, что благодаря мониторингу транзакций по банковским картам можно отследить, какого вида активность происходит в городе. Условно: мы видим, как целый микрорайон в Новоуральске ездит за свежим хлебом в соседний микрорайон, там идут транзакции с карт. Из этого на основе больших данных делаем вывод, что в этом конкретном месте не хватает своей пекарни или булочной, а значит – она будет востребована. Мы упаковываем эту идею, собираем предпринимателей в СОФПП, помогаем найти помещение, помогаем с франшизой, потому что так бизнес быстрее окупается».

Директор СОФПП Валерий Пиличев подчеркнул, что проект Business-data помогает повышать качество жизни в небольших городах за счет открытия новых предприятий, а бизнесмены получают стимул для реализации своих проектов. «В рамках проекта Business-data мы также предоставляем займы для открытия бизнеса по франшизе», – отметил Валерий Пиличев

Каменск-Уральский, Ольга Тарасова

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