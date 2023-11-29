В Екатеринбурге пожарные спасли из огня 10 человек (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня ночью горела квартира в доме на 8-м этаже на улице Юмашева. Огнеборцы с помощью специальных дыхательных аппаратов спасли 10 человек, в том числе 1 ребенка.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, до прибытия спасателей из 10-этажного дома самостоятельно смогли эвакуироваться 25 человек. Прибывшие пожарные сформировали звенья газодымозащитной службы и вывели остальных людей. В связи с сильным задымлением пострадал один человек.

В 01:48 огнеборцы локализовали пожар. Через 5 минут открытое горение было ликвидировано.

В тушении пожара участвовали 44 человека и 16 единиц техники.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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