Генерал, риэлтор и нарколог получили сроки за секс-вечеринку с ученицей коррекционной школы

В Екатеринбурге суд Чкаловского района вынес приговор участникам секс-вечеринки с 15-летней ученицей коррекционной школы. Бывший генерал, бывший врач онкодиспансера и женщина-риэлтор проводили время на съемной квартире на улице Союзной. Познакомившись в неком телеграм-канале с девушкой, они пригласили ее к себе. На квартире гостью изнасиловали, после чего она сразу обратилась в полицию. Прибывшие на место силовики обнаружили квартире бутылки из-под алкоголя, следы наркотиков и использованные средства контрацепции, напоминает портал 66.ru. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Генерал Рамиль Г. был приговорен к 12 годам лишения свободы, онколог Иван С. – к 9 годам заключения, а риэлтор Оксана Г. – к 8 годам в колонии. На суде соучастники объясняли, что девушка оказывала интимные услуги за деньги, и все было по обоюдному согласию – к тому же школьница, выглядевшая старше своих лет, получила после встречи гонорар.

Екатеринбург, Елена Сычева

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