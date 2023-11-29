На въезде спрашивать «чей Крым?»: депутат нашел способ проверять лояльность мигрантов

Иностранные граждане, приезжающие работать в Россию, должны доказать свою лояльность нашей стране. Для этого им можно задавать проверочные вопросы – например, «чей Крым», считает депутат Госдумы Максим Иванов.

«В свое время предлагал продавать финнам дешевый российский бензин только после того, как они письменно подтвердят, что согласны с СВО. Предлагал пускать литовцев в Россию только после правильного ответа на вопрос «Мемель чей?». Считаю, будет правильно, если МВД на первом месте поставит в тексте соглашения принципиальный вопрос: «Чей Крым?» Ответ на этот вопрос скажет о человеке исчерпывающе много. Если иностранец ответит, что Крым – это Россия, тогда с ним можно иметь дело и дальше что-то обсуждать и подписывать. А если ответит иначе, то таких людей с вражеской фигой в кармане пускать в страну, разумеется, нельзя», – написал Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Ранее МВД выступило с предложением разработать определенное «соглашение о лояльности» для мигрантов. В документе должно быть прописано их согласие на соблюдение при въезде в страну ряда ограничений, среди которых запрет на дискредитацию государственной политики РФ, на отрицание традиционных семейных ценностей и искажение вклада советского народа в победу над фашизмом. Это следует из подготовленного ведомством законопроекта, который есть в распоряжении ТАСС.

«Согласие о лояльности – это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны», – говорится в документе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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