Диспансеризация с онкоскринингом пройдет в 8 больницах Свердловской области

2 декабря свердловчане смогут пройти бесплатное обследование для диагностики онкозаболеваний в 8 больницах Свердловской области.

«Новая форма работы медиков была положительно воспринята жителями региона. Особенно радует, что в основном на обследование идут работоспособные уральцы. Именно сохранение людей, их здоровье и благополучие являются основной целью, на которую ориентированы все национальные проекты, система здравоохранения в целом и каждое отдельное медицинское учреждение в частности», – отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Как сообщили в департаменте информационной политики, все, кто желает пройти диспансеризацию, смогут посетить стоматолога, дерматолога, маммолога. Перечень исследований дополнят УЗИ щитовидной железы, осмотр хирурга для ранней диагностики колоректального рака, для мужчин – осмотр на злокачественные новообразования предстательной железы. Также можно бесплатно вакцинироваться против гриппа, дифтерии, гепатита В и других заболеваний.

Медицинские учреждения, где 2 декабря можно пройти диспансеризацию с онкоскринингом:

Екатеринбург

ЦГБ № 7 – ул. Сыромолотова, 19

ЦГБ № 20 – ул. Зои Космодемьянской, 42

Нижний Тагил

Городская больница № 4 – ул. Металлургов, 2-Б

Верхняя Пышма

Центральная городская больница им. П.Д. Бородина – ул. Чайковского, 32

Серов

Городская больница – ул. Льва Толстого, 5, стр. 6

Первоуральск

Городская больница – ул. Емлина, 22

Краснотурьинск

Городская больница – ул. Чкалова, 43

Артёмовский

Центральная районная больница – ул. Энергетиков, 1

Екатеринбург, Дарья Деменева

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