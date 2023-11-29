Сочи, Башкирия, Грузия: куда уральцы едут кататься на горных лыжах и сколько это стоит

В этом году самыми популярными курортами у уральских горнолыжников будут Красная Поляна, «Абзаково», «Банное», «Шерегеш», в меньшей степени – трассы в Грузии и Армении. Субсидируемых чартеров не запланировано, и большинство туристов поедут кататься самостоятельно.

«В этом году нет субсидируемых чартеров на горнолыжные курорты, как это было, например, в прошлом году с «Шерегешем». Думаю, самым популярным будет Сочи, а также горнолыжные комплексы в соседних регионах. В меньшей степени – курорты Грузии, Армении и Азербайджана», – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Турагенты говорят, что оценить спрос сложно, поскольку большинство любителей горных лыж предпочитают самостоятельно бронировать и отели, и перелет.

«Времена, когда туроператоры ставили «горнолыжные чартеры», прошли. В Европу сейчас улететь сложно и дорого, поэтому, думаю, что в основном кататься будут в России», – прокомментировала турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова.

Сезон в Красной Поляне стартует 1 декабря, но будут работать лишь часть трасс. В разгар сезона обещают открыть 30 км трасс, 5 км вечернего катания, 8 зон для фрирайда и 13 подъемников. Ски-пассы стоят от 3 до 35 тысяч рублей (зависит от количества дней и дат катания). В ближайшие пару недель из Екатеринбурга до Сочи и обратно можно улететь недорого – за 11 тысяч рублей с человека (плюс придется заплатить около 6 тысяч рублей за провоз горнолыжного снаряжения). С 20-х чисел декабря ценник поднимется, а в новогодние каникулы самый дешевый билет без багажа будет стоить от 33 тысяч рублей туда-обратно на человека. Проживание в поселках, приближенных к Красной Поляне, сейчас стоит от 1,5 тысячи рублей за ночь в самом простом гостевом доме. Если хотите жить поближе к трассам, ночь обойдется минимум в 3-4 тысячи рублей. В конце декабря цены вырастут в 1,5-2 раза.

«Абзаково» и «Банное» в Башкирии уже объявили о старте сезона. Туда большинство любителей покататься добираются на личных автомобилях. Проживание на курортах в декабре стоит от 3 тысяч рублей в сутки в будни, чуть дороже – в выходные. Ски-пассы – от 1,4 тысячи рублей в будни, разовый подъем – от 80 до 400 рублей.

«Шерегеш» тоже начал принимать первых туристов. Добраться туда можно, долетев до Новосибирска и пересев на такси или автобус до поселка Шерегеш. В начале декабря билеты стоят от 14 тысяч рублей на человека туда-обратно. Отелей на территории курорта много, разброс ценников – большой: самые экономные номера стоят от 2,5 тысячи рублей за ночь, но в основном стоимость – от 4 тысяч рублей. Ски-пассы – от 1,5 до 35 тысяч рублей (от нескольких часов катания до права кататься весь сезон). Разовый подъем – от 120 рублей.

В Армении горнолыжники выбирают курорты Севан, Цахкадзор, Джермук и другие. Из Екатеринбурга летают прямые рейсы в Ереван. В начале декабря перелет стоит от 16 тысяч рублей в одну сторону на человека (без багажа), в конце декабря – от 25 тысяч рублей. В Грузии катаются на курортах Гудаури, Годердзи, Хацвали, Тетнульди и других. Авиабилеты до Тбилиси в начале декабря обойдутся в 13 тысяч рублей в одну сторону (без багажа), в конце декабря – от 30 тысяч рублей. Но, по словам турагентов, трассы в Грузии и Армении выбирают единицы уральцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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