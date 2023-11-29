«Как комарик укусит». Зачем у 100 тысяч уральских детей взяли кровь из пятки

С начала 2023 года у 100 тысяч новорожденных со всего Урала взяли кровь из пяточки – на анализ. Это не больно, как приговаривают медсестры, «как комарик укусит». Зато благодаря этому исследованию можно выявить, есть ли у малыша одно из 36 грозных врожденных заболеваний. Пяточный тест (неонатальный скрининг) делают в первые двое суток с рождения, чтобы в случае необходимости как можно раньше начать лечение и дать ребенку шанс развиваться нормально. До этого года анализ брали только на 5 болезней, сейчас, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», в «федеральном» списке 36 пунктов, а в региональном свердловском – 40.

Исследования выполняет лаборатория клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка». Сюда же привозят на анализ биоматериал малышей со всей Свердловской области и остальных регионов УрФО. Если у кого-то из детей есть подозрение на ту или иную болезнь, все перепроверяют в московской лаборатории. С начала года у 51 новорожденного выявили наследственные болезни.

Губернатор региона во время Дней Свердловской области на выставке «Россия» презентовал проект расширенного неонатального скрининга министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Глава ведомства высоко оценил его. «Это самый большой проект в мире, который касается скрининга новорожденных сразу на 40 наследственных заболеваний. Удивительно, но Свердловская область собирает лучших специалистов, которые могут это делать и оказывают помощь», – сказал глава минздрава.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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