Лихача на иномарке задержали после погони (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга после погони задержали молодого человека на Daewoo Nexia.

Инцидент произошел накануне. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, около 23 часов 10 минут на дублере Сибирского тракта наряд ДПС потребовал от водителя Daewoo Nexia остановиться для проверки документов, но автомобилист вместо этого увеличил скорость и попытался скрыться.

Лихач выезжал на встречную полосу, проезжал перекрестки на красный свет, игнорировал дорожные знаки, создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения.

В конце концов несколько экипажей ДПС блокировали его у дома № 10 по Базовому переулку. Нарушитель – 21-летний уроженец одной из бывших советских республик. Он пояснил автоинспекторам, что у него с собой не было водительских прав, поэтому он испугался патрульных и попытался сбежать. Проверка показала, что мужчина к административной и уголовной ответственности ранее не привлекался, в России проживает с 2008 года законно.

Автомобиль помещен на штрафстоянку. На водителя составили 5 административных материалов: по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора», ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление автотранспортом без водительских прав и/или регистрационных документов» и по ч. 1 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или об остановке транспортного средства».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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