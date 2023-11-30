Женщина с ребенком застряли в лифте элитной многоэтажки из-за отключения света

В жилом комплексе «Ленина, 8» в лифте застряли женщина с ребенком из-за планового отключения электричества. О ЧП сообщил владелец одной из квартир в доме, ссылаясь на отца семейства.

«Все здание оснащено камерами видеонаблюдения. Как можно было умудриться отключить электричество, не проверив, есть ли кто-то в лифтах? Не понимаю», – сказал собеседник агентства.

Сейчас застрявшие жильцы дома все еще не освобождены из лифта, они провели там более получаса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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