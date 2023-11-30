На Урале пьяный уголовник надругался над 8-летней девочкой (ФОТО)

В Каменске-Уральском много раз судимый 39-летний местный житель напал на 8-летнюю девочку. Преступника удалось задержать.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что преступление было совершено 28 ноября в 16:30. «В дежурную часть полиции поступило печальное сообщение о том, что в отношении несовершеннолетней девочки, 2015 г.р., совершено надругательство. Ребенок воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит. В тот день она возвращалась домой со школы. Навстречу ей вышел неизвестный мужчина, который напал на нее. К счастью, в этот момент неподалеку проезжал автомобиль полиции, злоумышленник, испугавшись, оттолкнул малолетнюю и попытался спешно ретироваться, но был задержан нарядом патрульно-постовой службы», – рассказал Горелых. Задержанный был неоднократно судим, в том числе за грабеж, 5 раз – за кражи, и трижды – за хищение автотранспорта.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что 28 ноября было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.132 УК РФ «Иные действия сексуального характера». Наказание за него – вплоть до 20 лет лишения свободы. Подозреваемому уже предъявлено соответствующее обвинение, в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство СКР о заключении задержанного под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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