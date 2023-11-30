В Гидрометцентре рассказали, когда кончится погодная аномалия на Урале

Погодная аномалия на Урале должна скоро закончиться. Этому будет способствовать холодный фронт, надвигающийся из Скандинавии, сообщили в Гидрометцентре России.

Сейчас температура воздуха в регионе существенно выше нормы для конца ноября – на 4-8 градусов из-за теплого циклона, который пришел с Поволжья. Сегодня Урал пока находится под его действием, но в первых числах декабря ситуация изменится.

По данным метеобюро, в начале месяца сохранится небольшой снег, но заметно похолодает. «Ночью столбики термометров опустятся до -7…-13 °C, в низинах Свердловской области – до -17°», – сообщили в Гидрометцентре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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