В лагере «Солнышко» внезапно скончалась 15-летняя вожатая

В городе Лесном в оздоровительном лагере «Солнышко» внезапно скончалась 15-летняя девочка. Она приехала вместе с другими детьми на занятия для помощников вожатых, и в зале потеряла сознание. Медики не смогли спасти жизнь девочки.

По информации телеграм-канала «В Лесном», когда одна из девочек на занятии внезапно потеряла сознание, на место тут же вызвали дежурного врача лагеря и скорую помощь. Но реанимировать ребенка не получилось. Знакомые говорят, что подросток не жаловалась на здоровье, конфликтов с другими ребятами не было.

Прокуратура начала проверку. Предварительно установлено, что девочка живет в Лесном, а в лагерь приехала на рейсовом автобусе вместе с другими подростками, которые занимались в отряде вожатых. Впоследствии они должны были проводить мероприятия для малолетних детей, отдыхающих в лагере по путевке.

«Занятие длилось около 1 часа (с 16:30 до 17:30) в актовом зале, где присутствовали и воспитатели, и отдыхающие дети. Вожатые находились вместе с детьми. Около 17:30 девочка потеряла сознание. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий медицинскими работниками, спасти девочку не удалось», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Следственный отдел по ЗАТО город Лесной СУ СК России по Свердловской области тоже начал проверку. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза для выяснения точной причины смерти.

Лесной, Анастасия Истомина

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