Стало известно, почему лисы облюбовали Академический

В Академическом районе Екатеринбурга все чаще видят лис. Прежде горожане недоумевали, чем диким животным так приглянулся этот район – там нет частного сектора, где можно воровать кур, практически нет открытых мусорных площадок, в основном, мусорокамеры. Однако, как рассказал «Новому Дню» житель района Леонид, кормовая база у лис в Академическом хорошая.

«На пруду в Преображенском парке живет много уток. Их все подкармливают, так что они довольно жирные и ленивые. Легкая добыча для лис, которые их и едят», – рассказал он.

Напомним, лисы – хоть и милые, но это опасный лесной хищник, к тому же они часто переносят бешенство, поэтому ветеринары не советуют вступать с ними в контакт, например, гладить их.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube