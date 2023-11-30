На Режевском тракте построили новый мост (ФОТО)

Сегодня на 61-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск состоялся технологический запуск движения по новому автомобильному мосту. Как сообщили в ДИПе, строители возвели новый мост параллельно действующему. Это позволило вести работы без остановки или ограничения движения.

Длина моста – 1,3 километра, высота достигает 12 метров. Строители укрепили конус путепровода, обустроили водосбросы, установили знаки, барьерное и перильное ограждения. Готовы подъезды к путепроводу со стороны Екатеринбурга и Режа.

Объект официально введут в эксплуатацию в 2024 году. Для окончательного завершения работ строителям предстоит демонтировать старый путепровод длиной 45 метров. Он был построен в 1967 году и сильно обветшал.

Реж, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube