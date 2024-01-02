Сливочное пиво как в «Гарри Поттере». Рецепт

Один из самых популярных напитков «Поттерианы», которую любят смотреть в новогодние каникулы, – это сливочное пиво. Его пьют и взрослые, и дети, и даже эльфы – последние, правда, от него впадают в состояние алкогольного опьянения. При этом Джоан Роулинг не приводит рецепт в своих книгах, а интернет переполнен разными вариациями молочных коктейлей с карамелью.

«Новый День» нашел оригинальный рецепт сливочного пива, которое действительно пьют в Великобритании несколько столетий – только под другим названием, Butterbeer, то есть масляное пиво.

Для него потребуется:

0,5 л темного пива (безалкогольного или обычного, зависит от ваших предпочтений)

2 сырых желтка

4 столовых ложки коричневого сахара

специи (корица, бадьян, имбирь, кориандр)

Пиво согреть в сотейнике со специями.

Желтки смешать с сахаром. Лучше взять желтки комнатной температуры, так сахар лучше растворится. Если переживаете за возможные инфекции от сырых яиц, то лучше взять пастеризованные желтки в бутылках, они продаются в крупных супермаркетах.

К желтковой массе добавлять по 1 столовой ложке горячего пива, постоянно мешая, чтобы желток не свернулся. Проделать так 8-9 раз, чтобы получилась эмульсия.

Эмульсию влить к горячему пиву, размешать, разлить по кружкам и представить, что вы в «Трех метлах».

Екатеринбург, Елена Сычева

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