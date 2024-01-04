Пятеро свердловчан освобождены из плена

Среди пленных российских военнослужащих, которых удалось вернуть с территории, подконтрольной Украине, есть жители Свердловской области. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«Пока нет официальных данных, но вижу из нашего списка пятерых ребят. Один из Екатеринбурга, остальные из городов области. Захотят – сами расскажут. А пока сообщила главам, что их земляки вернулись. Искренне благодарю всех причастных к этому трудному процессу. Будем надеяться, что вернутся со временем все»,– написала омбудсмен на своей странице «ВКонтакте». Мерзлякова добавила, что этот обмен пленными – первый с июля 2023 года.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ сообщила, что по итогам сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 248 пленных военнослужащих ВС России. «Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», – рассказали в ведомстве. Бойцов уже привезли в Москву. Оттуда их доставят в медицинские учреждения министерства обороны самолетами военно-транспортной авиации для прохождения лечения и реабилитации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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