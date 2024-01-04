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Четверг, 4 января 2024, 13:30 мск

Новости Екатеринбург

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ГИБДД выпустила предупреждение из-за снегопада

фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области и Екатеринбурге осложнилась дорожная обстановка из-за выпавшего снега. Погодные условия способствуют образованию наледи и гололеда на проезжей части.

«Призываем водителей во время движения выбирать пониженную скорость и исключить опасные маневры, выдерживать безопасную дистанцию. Рекомендуем ограничить поездки на дальние расстояния до наступления более благоприятных условий», – сообщили в областной Госавтоинспекции.

Пешеходам также следует думать о безопасности: при переходе проезжей части снимать капюшон, чтобы иметь полный обзор дороги, и помнить, что тормозной путь машины на снежном покрытии значительно увеличивается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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© 2024, РИА «Новый День»

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