ГИБДД выпустила предупреждение из-за снегопада

В Свердловской области и Екатеринбурге осложнилась дорожная обстановка из-за выпавшего снега. Погодные условия способствуют образованию наледи и гололеда на проезжей части.

«Призываем водителей во время движения выбирать пониженную скорость и исключить опасные маневры, выдерживать безопасную дистанцию. Рекомендуем ограничить поездки на дальние расстояния до наступления более благоприятных условий», – сообщили в областной Госавтоинспекции.

Пешеходам также следует думать о безопасности: при переходе проезжей части снимать капюшон, чтобы иметь полный обзор дороги, и помнить, что тормозной путь машины на снежном покрытии значительно увеличивается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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