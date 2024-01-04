На Челябинском тракте столкнулись 13 машин

На 121 километре автодороги М-5 Урал зарегистрировано массовое ДТП. По информации Госавтоинспекции, на участке «Подъезд к Екатеринбургу» столкнулись 13 автомобилей. Пострадавших в аварии нет. Машины получили механические повреждения.

Движение на трассе сейчас затруднено, так как свободна только одна полоса. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на федеральных трассах Челябинской области временно ограничено.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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