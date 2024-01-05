Отца, выбросившего дочь из окна, арестовали на 2 месяца

Екатеринбуржец Илья Иванов, который выбросил свою годовалую дочь из окна, арестован на два месяца. На время следствия его поместят в изолятор. В суде 30-летний мужчина заявил, что не убивал девочку.

Между тем, как полагает следствие, он выбросил малышку из окна пятого этажа в сугроб, девочка погибла, а ее тело нашли лишь несколько дней спустя.

Известно также, что ранее в отношении Иванова были возбуждены другие уголовные дела за разбой и присвоение, сообщает «КП-Урал» со ссылкой на переписку матери погибшей девочки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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