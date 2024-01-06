На Урал пришли 30-градусные морозы

В ближайшие дни в Свердловской области температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы.
По данным синоптиков, 6-10 января в регионе ожидается холодная погода с температурой до -35 ℃.
Утром 6 января на севере области термометры показывали от -31 до -34, в Екатеринбурге – 24.
В некоторых районах области возможна метель, в Екатеринбурге – небольшой и умеренный снегопад.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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