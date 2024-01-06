В Рождественскую ночь митрополит Евгений отслужит литургию в Свято-Троицком соборе

В Екатеринбургской епархии готовятся к встрече православного Рождества.

Как сообщили в пресс-службе епархии, сегодня утром митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил богослужение Рождественского Сочельника в Вознесенском архиерейском подворье Екатеринбурга.

Сегодня в 17:00 архиерейское всенощное бдение начнется в Свято-Троицком кафедральном соборе столицы Урала.

Там же в 23:30 владыка митрополит возглавит главное праздничное богослужение епархии – Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Вечером завтра, 7 января, в 17:00 в кафедральном соборе начнется Рождественская Великая вечерня.

В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области рассказали, что праздничные мероприятия по случаю Рождества Христова пройдут в 319 церквях и соборах региона. Накануне праздника в каждом из них сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по контролю за противопожарным состоянием.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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