Гаишники пригрозили перекрыть движение в Екатеринбурге и области (ФОТО)

Если собственники дорог в Екатеринбурге и Свердловской области не примут меры для очистки их от снега, движение может быть перекрыто, в том числе – для общественного транспорта.

«Дорожные службы не справляются с возложенными на них задачами, в связи с чем участникам дорожного движения приходится передвигаться по дорогам в стрессовом состоянии, испытывая трудности, попадать в аварийные ситуации», – заявили в пресс-службе областного УГИБДД.

В Госавтоинспекции предупредили, что если последствия снегопадов в ближайшее время не ликвидируют, то ГИБДД примет меры по ограничению движения общественного и грузового транспорта в Екатеринбурге, а также в других городах области до приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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