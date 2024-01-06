На тюменской трассе столкнулись два автомобиля. Один человек погиб (ФОТО)

Днем 6 января на 41 км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень возле села Гагарского Белоярского района случилось ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили в УГИБДД, водитель автомобиля «Хайма» не справился с управлением при обгоне и столкнулся с попутным грузовиком МАЗ с прицепом.
В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь.
Движение всех видов транспорта на данном участке временно ограничено
Белоярский, Елена Владимирова
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