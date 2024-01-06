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Суббота, 6 января 2024, 14:19 мск

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На тюменской трассе столкнулись два автомобиля. Один человек погиб (ФОТО)

Фото: ГИБДД Свердловской области

Днем 6 января на 41 км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень возле села Гагарского Белоярского района случилось ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в УГИБДД, водитель автомобиля «Хайма» не справился с управлением при обгоне и столкнулся с попутным грузовиком МАЗ с прицепом.

В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь.

Движение всех видов транспорта на данном участке временно ограничено

Белоярский, Елена Владимирова

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