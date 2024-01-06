Мальчики – Космос и Аполлон, девочки – Афина и Авигея: в ЗАГСе назвали самые редкие имена

В 2023 году молодые родители в Свердловской области сохранили интерес к необычным именам для новорожденных детей.

Как сообщили в ДИПе, в ушедшем году ЗАГСы региона зарегистрировали малышей под именами Аполлон, Ратибор, Моисей, Святозар, Велеслав, Доброслав, Авигея, Афина, Фотиния, Радослава, Ярославна и Любава. Кроме того, в Екатеринбурге родились два мальчика по имени Космос. Впервые такие случаи были зафиксированы в 2021 и 2022 году.

Самым популярным именем для мальчиков второй год подряд остается Михаил, так назвали 916 новорожденных. Для девочек чаще всего выбирают имя София – 867.

Вв топ-5 популярных мужских имен вошли Александр, Артём, Тимофей и Матвей. На 16% чаще родителей стали называть сыновей Константином. Утратили позиции в сравнении с предыдущими годами имена Вячеслав и Григорий, став в этом году редкими.

Среди женских имён часто встречаются Анна, Ева, Мария и Виктория. Резкий всплеск интереса у родителей новорождённых девочек в 2023 году возник к имени Злата, так назвали 106 детей. А вот имена Валентина, Любовь, Надежда и Светлана стали редкими.

Самой зрелой парой года молодоженов стали 77-летние жених и невеста из Краснотурьинска. Самая оригинальная церемония бракосочетания состоялась в Нижнем Тагиле. На свадьбе артистов Нижнетагильского молодёжного театра обручальные кольца паре поднес их пес.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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