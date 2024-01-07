Более тысячи уральцев отметили Рождество в Свято-Троицком кафедральном соборе (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь с 6 на 7 января прошло главное рождественское богослужение в екатеринбургском Свято-Троицком кафедральном соборе, которое провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Тысячи православных уральцев вместе с губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым посетили рождественскую службу.

Православные отмечают Рождество

В ходе богослужения были исполнены несколько молитв, среди которых вершина церковной поэзии – кондак «Дева днесь Пресущественнаго раждает», молитва о Святой Руси, молитвы «Верую» и «Отче наш». Также было исполнено Причастие Святых Христовых Тайн, которое совершалось с пяти чаш. «Для верующих очень важно в этот большой праздник быть в храме, участвовать в общей молитве, соединяться с Христом через Таинство. Через каждое причастие верующие соприкасаются с Богом и объединяются со всей Христовой Церковью», – подчеркнули в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Праздничное богослужение завершилось чтением благодарственных молитв по Святом Причащении и Рождественскими колядками, прозвучавшими в исполнении Архиерейского хора.

Фото: телеграм-канал Алексея Орлова

«Рождество Христово – великий праздник! По традиции встретил его в Свято-Троицком кафедральном соборе. Это поистине светлый момент, который дарит нам добро, любовь и радость. Вселяет в наши сердца надежду и веру в лучшее, вдохновляет на благие дела и устремления. В эти Рождественские дни особенно важно помогать тем, кто сейчас нуждается в поддержке, быть внимательнее друг к другу, окружать близких заботой и любовью. От всей души поздравляю с Рождеством! Пусть его свет никогда не гаснет в наших сердцах», – поздравил уральцев с праздником Рождества мэр города Алексей Орлов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также принял участие в рождественском богослужении. «Рождественские дни наполняют нас самыми светлыми чувствами: верой в добро, надеждой на счастливое будущее. Они согревают теплом родного очага и любовью близких, побуждают к милосердию и великодушию, вдохновляют на помощь нуждающимся», – отметил он.

Как рассказали в Екатеринбургской епархии, день Рождества Христова с давних времен причислен Церковью к великим двунадесятым праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, которое изображает праздник величайшим, всерадостнейшим и чудесным.

Сегодня, 7 января, в Екатеринбургской митрополии престольный праздник отмечают храмы в честь Рождества Христова:

– г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4а;

– г. Берёзовский, п. Лосиный, ул. Центральная, 8 (молитвенная комната);

– Каменский р-н, с. Сосновское, ул. Комсомольская, 3;

– Камышловский р-н, с. Калиновское, ул. Гагарина, 13;

– Режевской р-н, с. Липовское, ул. Ленина, 31;

– Сухоложский р-н, п. Алтынай, ул. Ленина, 71/1.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

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