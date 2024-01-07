На Пермском тракте в результате ДТП погибли два человека (ФОТО)

В Свердловской области в автокатастрофе погибли два человека и трое пострадали, в том числе несовершеннолетний. ДТП случилось вечером 6 января на 164-м км трассы Пермь – Екатеринбург.
Как сообщили в региональной ГИБДД, 62-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 21-летнего мужчины.
В результате аварии 63-летняя пассажирка «Шевроле» погибла на месте от полученных травм. Остальные участники движения – водители и пассажиры «Лады», в том числе 13-летний ребенок – доставлены в Красноуфимскую районную больницу, где впоследствии скончался водитель Chevrolet Niva.
По предварительным данным, все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. У Водителя «Шевроле» был стаж вождения 34 года, к административной ответственности привлекался лишь единожды. Водитель Lada Granta за нарушение ПДД к административной ответственности привлекался 16 раз, имея стаж вождения 11 месяцев (все штрафы были оплачены).
У погибшего водителя взяли биологическую среду для проведения химико-токсикологического исследования. По факту аварии госавтоинспекторы проводят проверку.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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