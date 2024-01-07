В Екатеринбурге арестовали гангстера, ограбившего магазин с игрушечным пистолетом (ФОТО)

В Кировском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который украл бутылку водки, угрожая игрушечным пистолетом. Инцидент произошел 5 января в сетевом магазине на улице Советской.

«Он достал из кармана предмет, схожий с пистолетом, передернул затвор и крикнул: «Это ограбление!» Затем налетчик забрал с полки бутылку водки и удалился», – рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Персонал среагировал не сразу, но через некоторое время вызвал полицию. Сотрудники уголовного розыска ОП № 3 по результатам опроса и записей с камер видеонаблюдения быстро вычислили «гангстера». К моменту задержания мужчина уже успел употребить похищенную бутылку и внятных объяснений дать не смог.

По предварительным данным, 47-летний татуированный грабитель использовал игрушечный пистолет. Ранее он был судим пять раз.

Задержанный помещен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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