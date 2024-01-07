На Кольцовском тракте столкнулись 5 машин

Сегодня на 5-м км трассы Екатеринбург – аэропорт Кольцово случилось массовое ДТП, в котором пострадали два человека.

По данным регионального ГИБДД, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, оказывают помощь автомобилистам. Движение транспорта на данном участке затруднено.

На данный момент госавтоинспекторы проводят процессуальные действия и разбираются в причинах аварии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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