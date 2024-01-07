Сразу 4 аварии произошли на Тюменском тракте

В Свердловской области на 121-м км трассы Екатеринбург – Тюмень случилось сразу четыре ДТП.

Как рассказали в ГИБДД, к высокой аварийности привели несоблюдение дистанции и выбор небезопасной скорости. На данный момент автоинспекторы оказывают автомобилистам помощь в оформлении дорожных аварий и проводят проверку.

В результате ДТП пострадавших не оказалось. Только транспортные средства получили механические повреждения.

На данном участке дороге затруднений движения транспорта нет.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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