В Екатеринбурге отпраздновали Рождество

Сегодня ночью во всех православных храмах Екатеринбурга прошли праздничные богослужения, верующие встретили один из главных праздников – Рождество Христово. По традиции, в Екатеринбурге этот день совершали добрые дела.

Так, Фонд святой Екатерины подготовил 2500 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников Свято-Симеоновской гимназии, которые они получили на рождественских елках.

В сердце города, у часовни святой великомученицы Екатерины, установили главный символ Рождества – вертеп.

Полторы недели назад здесь же запустили масштабный световой проект, и теперь вся площадь выглядит очень атмосферно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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