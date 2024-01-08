Водитель Bentley без прав устроил аварию на Кольцовском тракте (ФОТО)

На Кольцовском тракте в результате столкновения Bentley и УАЗ пострадали четыре человека. Аварию спровоцировал 35-летний водитель иномарки, который был лишён прав управления авто ещё в сентябре 2023 года.

«Водитель, управляя автомашиной Bentley, двигаясь по Кольцовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Арамили, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной УАЗ. В результате ДТП пострадали 63-летняя и 28-летняя пассажирки автомашины Bentley, 52-летний водитель и 56-летняя пассажирка автомашины УАЗ, все пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебное учреждение», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Оказалось, что 35-летний водитель Bentley в сентябре 2023 года был лишён прав за вождение в нетрезвом виде. Мужчина пояснил, что они вместе с родственниками ехали из Екатеринбурга в деревню и так как ехать далеко, было принято решение, что более опытный автомобилист сядет за руль.

Водителя Bentley привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ – «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами», автомашина помещена на специализированную стоянку.

При осмотре места ДТП госавтоинспекторы выявили недостатки дорожных условий, а именно зимняя скользкость в виде снежного наката. Для устранения выявленных недостатков в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» направлена рекомендация по очистке проезжей части в течение 6 часов. Помимо этого, водители прошли освидетельствование на состояние опьянения, результат – трезвы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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