В Красноуральске отсидевшая за кражи мать жестоко избивала 6-летнего сына

В Красноуральске следователи и полиция проверяют информацию об избиениях 6-летнего мальчика его матерью. Бабушка ребенка сообщила в СМИ, что женщина жестоко истязала ребенка, в том числе ударила его ногой в подбородок.

Как пишет телеграм-канал «Открытый Лесной», 6-летний мальчик раньше жил с бабушкой в городе Лесном, потому что его мать сидела в тюрьме. Но после освобождения ребенка вернули женщине, перевезли в Красноуральск, и та стала издеваться над сыном. В том числе, недавно мать с ноги ударила ребенка по лицу, из-за чего у него теперь шатаются зубы. Сам мальчик, по словам бабушки, жить с матерью не хочет.

По факту обращения бабушки в СМИ следственным отделом по городу Кушва СУ СК России по Свердловской области начата процессуальная проверка по статье УК РФ «Истязание». Следователи опросят очевидцев, установят тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. Глава СКР Александр Бастрыкин взял проведение проверки под контроль и поручил доложить о ее результатах.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мать ребенка недавно освободилась из мест заключения, где отбывала наказание за кражи. Всего она воспитывает троих детей: 2 старших дочерей и младшего сына. Папа мальчика с семьей не живет.

Красноуральск, Анастасия Истомина

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