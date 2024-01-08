На трассе Екатеринбург – Алапаевск в аварии пострадали семь человек, еще один погиб (ФОТО)

Сегодня на трассе в Режевском районе Chevrolet Niva выехала на встречку и врезалась в Ford Mondeo. Пассажир первой машины погибла на месте, еще семь человек из второго автомобиля получили травмы. Среди пострадавших – пятеро детей.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, на 57 километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск автомобиль Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и врезался в Ford Mondeo. Женщина-пассажир «Нивы» скончалась на месте.

Установлено, что водитель этого автомобиля был пьян: результат освидетельствования показал наличие 0,920 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

«Семь пассажиров Ford Mondeo, из которых пятеро детей (2, 4, 6, 15, 17 лет) получили травмы различной степени тяжести. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь», – сообщили в Госавтоинспекции.

Все дети перевозились с нарушениями ПДД, поскольку комплектация Ford Mondeo не позволяет вместить одновременно столько пассажиров. По факту ДТП ведется расследование.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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