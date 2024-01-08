В Североуральске женщину избили за то, что она пожаловалась на плохую уборку снега

В Североуральске двое мужчин избили женщину за то, что та пожаловалась на уборку снега. По предварительным данным, одним из нападавших был директор компании, ответственной в городе за вывоз снега.

Как пишет е1.ru со слов жительницы Североуральска Татьяны, в начале января женщина опубликовала в городских соцсетях фотографии сугроба. Гора снега появилась возле дома Татьяны после того, как по улице проехала снегоуборочная техника. Посты не помогли привлечь внимание, тогда 7 января Татьяна воткнула в сугробы таблички с обращением к главе города («Куча имени мэра Миронова) и местным коммунальщикам («Подарок детям от Зекераева»). После этого с женщиной связались представители местной администрации, и сугроб убрали.

Но кому-то именные таблички, видимо, не понравились.

«После этих табличек ко мне домой приезжал Зекераев (глава компании «СибирьЭкоСТрой», которая занимается вывозом снега) с сыном. Вдвоем они оттаскали меня за волосы, испинали, нахаркали в лицо. Заставляли извиняться за табличку», – цитирует е1.ru Татьяну.

Женщина зафиксировала в больнице побои, и обратилась в полицию. Возбуждено административное производство по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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