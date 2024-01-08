В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях произошел взрыв

Неопознанное взрывное устройство сегодня вечером сдетонировало на железнодорожных путях недалеко от станции Сан-Донато. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Об инциденте сообщают сразу несколько телеграм-каналов, приближенных к силовым структурам. По данным источников, на железнодорожных путях произошел хлопок, а рядом нашли взрывное устройство. Пострадавших нет. Спецслужбы работают на месте ЧП.

В антитеррористической комиссии Свердловской области сообщили, что хлопок произошел около 16:30. На место прибыли представители оперативных служб.

В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано.

В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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