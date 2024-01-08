Из-за взрыва на железной дороге движение электричек скорректировали

Движение поездов на железнодорожном участке в Нижнем Тагиле, где произошел «хлопок», скорректировали. Некоторые электрички могут прибывать с задержкой.

Как уточнили в пресс-службе СвЖД, возможны задержки следующих электропоездов:

N7075 Екатеринбург – Бокситы («Ласточка»),

N7076 Нижний Тагил – Екатеринбург («Ласточка»),

N6865 Нижний Тагил – Серов,

N6885 Нижний Тагил – Качканар,

N6827 Нижний Тагил – Азиатская,

N6466 Нижний Тагил – Екатеринбург,

N6834 Чусовская – Нижний Тагил.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, сегодня около 16:30 на станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле произошел взрыв, а по официальной версии – «хлопок». Пострадавших и разрушений нет. Спецслужбы работают на месте ЧП.

«В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», – уточнили в антитеррористическом комитете.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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