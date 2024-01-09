У школьников началась самая длинная четверть

Сегодня у школьников Екатеринбурга началась третья учебная четверть – самая длинная в году. Весенние каникулы начнутся только в конце марта. Но есть исключения.

Департамент образования Екатеринбурга рекомендует школам организовать весенние каникулы для всех учащихся с 25 по 31 марта. А вот первоклашки отдохнут дополнительно с 12 по 18 февраля.

Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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