В ДТП на ЕКАД пострадали 4 человека, в том числе ребенок

Накануне в ДТП под Березовским пострадали 4 человека. Инцидент произошел на 15-м км ЕКАД.

По данным регионального УГИБДД, водитель «Рено Логан» не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Рено Сандеро».

В результате аварии пострадала 6-летняя пассажирка «Рено Сандеро», а также водитель и два пассажира «Рено Логан». На данный момент им оказывают необходимую медицинскую помощь. «Известно, что ребенок перевозился без нарушений, в связи с чем удалось избежать тяжких травм», – добавили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекторы напоминают автомобилистам о необходимости выбирать пониженную скорость, увеличить дистанцию между машинами и не выезжать на встречную полосу в зимних погодных условиях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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