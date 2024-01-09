В Екатеринбурге поставили на воинский учет 500 мигрантов

С конца ноября 2023 года в Екатеринбурге были поставлены на воинский учет 500 мигрантов, недавно получивших российское гражданство. Работа в этом направлении будет продолжена, сообщили в ВСУ СК России по ЦВО.

В управлении добавили, что свыше 160 иностранных граждан, проживающих в России, заключили с Минобороны контракты на прохождение военной службы.

Очередное мероприятие по постановке на воинский учет новых граждан РФ прошло в павильонах торгового комплекса «Таганский ряд» в Екатеринбурге, а также на одном из рынков Березовского. Было выявлено несколько десятков мигрантов, не так давно ставших гражданами РФ, в отношении которых проверяется, встали ли они на воинский учет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube