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Вторник, 9 января 2024, 11:36 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге поставили на воинский учет 500 мигрантов

С конца ноября 2023 года в Екатеринбурге были поставлены на воинский учет 500 мигрантов, недавно получивших российское гражданство. Работа в этом направлении будет продолжена, сообщили в ВСУ СК России по ЦВО.

В управлении добавили, что свыше 160 иностранных граждан, проживающих в России, заключили с Минобороны контракты на прохождение военной службы.

Очередное мероприятие по постановке на воинский учет новых граждан РФ прошло в павильонах торгового комплекса «Таганский ряд» в Екатеринбурге, а также на одном из рынков Березовского. Было выявлено несколько десятков мигрантов, не так давно ставших гражданами РФ, в отношении которых проверяется, встали ли они на воинский учет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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