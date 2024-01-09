За время каникул в ДТП погибли 11 свердловчан

С 30 декабря по 8 января в Свердловской области зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 человек, в том числе один ребенок. Еще 89 человек получили травмы. Об этом рассказала на пресс-конференции руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Свердловской области Галина Кравченко.

Самыми распространенными причинами ДТП стали нарушение скоростного режима, несоблюдение дистанции, выезд на встречную полосу.

В ходе патрулирования сотрудники ГИБДД пресекли около 11 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 1330 – со стороны пешеходов, 83 – водителей автобусов, 113 – со стороны водителей такси.

От управления транспортом были отстранены 189 нетрезвых водителей, еще 62 отказались от прохождения освидетельствования.

За дни новогодних каникул инспекторы ГИБДД исследовали 6 тысяч км улично-дорожной сети на предмет проверки качества содержания проезжей части. В области выявлено 483 нарушения, в Екатеринбурге – 168. Самые распространенные – заужение проезжей части, наличие снежных валов на пешеходных переходах и остановках транспорта, снежный накат на дорогах. Собственникам дорог выданы предписания по устранению недостатков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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