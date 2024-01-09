В центре Екатеринбурга пройдет зимняя велогонка

В Екатеринбурге в ближайшую субботу, 13 января, состоятся состязания для велосипедистов – зимний кубок «Астон». Участники преодолеют круговой маршрут протяженностью 1,5 километра в самом центре города. Старт и финиш – рядом с музеем архитектуры и дизайна в Историческом сквере.

Велосипедисты могут поучаствовать в двух заездах на выбор: для любителей и спортсменов. Дистанция для любителей составит 6 километров (4 круга по 1,5 километра), а спортсменам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 9 километров (6 кругов по 1,5 километра). Старт соревнований в 11:00 и 12:00.

Победители получат призы. Организаторы также подготовили развлекательную программу и полевую кухню для болельщиков.

Первая массовая велогонка в рамках кубка «Астон» прошла в Екатеринбурге в ноябре. Третий заезд запланирован в марте 2024 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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